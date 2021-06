Els pescadors de la confraria de Blanesvan denunciar ahir aquest divendres que la nova normativa de la Unió Europea sobre les quotes en la pesca d’arrossegament els limitarà a sortir 120 dies a l’any el 2025. Així ho va assegurar un armador i portaveu dels pescadors de Blanes, Eusebi Esgleas, qui va criticar que la directriu «no té cap lògica» i va insistit en què els pescadors són «els primers interessats en la conservació del medi ambient». Per protestar per aquesta normativa, una quinzena d’embarcacions van salpar ahir al matí lluint una pancarta en contra del reglament davant de la badia de Blanes. La protesta va coincidir amb la jornada de vaga convocada a tot el Mediterrani.

La protesta ha arrencat a les onze del matí quan diversos pescadors de la confraria de Blanes s’han unit per penjar una pancarta en una de les embarcacions d’arrossegament per denunciar el seu malestar amb la nova directriu europea. Segons l’amarrador i portaveu dels pescadors, Eusebi Esgleas, aquesta nova normativa comporta el desballestament del sector, ja que la pesca d’arrossegament suposa «el 70% de tota la pesca que hi ha al mar Mediterrani». «Sense l’arrossegament no hi hauria cap llotja de peix, ni ports», ha afirmat Esgleas.

Per això l’armador no entén que ara la normativa «vagi en contra» d’aquest tipus d’art pesquera, sobretot tractant-se d’un «sector essencial» com és la pesca. «Som molt necessaris per tenir una alimentació sana i equilibrada», va afegir Eusebi Esgleas.

La sortida que ofereixen els pescadors és allargar «progressivament» les quotes de reducció en aquest tipus de pesca. Si la normativa actual preveu baixar un 9% cada any fins al 2025 el nombre d’embarcacions que surten cada dia, els pescadors proposen allargar el termini fins al 2030 o al 2032. «Quan els canvis es fan lents, són més reals. Quan es fan bruscos, ho destrueixen tot», va dir el pescador blanenc.

De fet, Eusebi Esgleas va recordar que si bé actualment ara poden sortir una mitjana de 220 dies a l’any, amb les noves restriccions implicaria que tanquessin el 2021 sortint entre 170 i 180 dies, però «n’hi haurà que sortiran només 150». A partir del 2022, la normativa estableix que es redueixi un 9% més el nombre d’embarcacions i així fins al 2025. Eusebi Esgleas calcula que les embarcacions només podran sortir entre 140 i 120 dies a l’any una vegada s’apliqui el 40% total de reducció. «Això és impossible per a qualsevol empresa, pesquera o no», va comentar el portaveu de la confraria.

Per aquest motiu, els pescadors van sortir amb una quinzena d’embarcacions del port de Blanes fins a la badia del municipi per protestar en contra de la normativa. Una de les embarcacions lluïa la pancarta que van penjar els pescadors en contra de la normativa. Durant una hora van estar voltant per la badia per visibilitzar el rebuig a la nova regulació europea i posteriorment van tornar a port. La majoria de les embarcacions eren d’arrossegament, tot i que també s’hi van afegir altres vaixells d’arts menors de pesca.

La protesta coincidia amb la jornada de vaga convocada pels pescadors del Mediterrani.

Conscienciats amb el medi

Els pescadors critiquen que les administracions no tinguin en compte totes les millores en sostenibilitat que han aplicat. En aquest sentit, Eusebi Esgleas va afirmar que estan «molt decebuts» perquè ells són «els primers interessats en la conservació del medi ambient». Per això creuen que la normativa no té «cap lògica». «Som un sector molt necessari que portem el tema de la mar i la conservació a dins des de fa moltes generacions», va reblar l’armador.