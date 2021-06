L’Ajuntament de Blanes culminarà aquest mes de juny un procés participatiu amb la ciutadania del municipi per introduir millores al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que s’està redactant en l’actualitat. L’objectiu del PMUS és planificar les actuacions de millora de la mobilitat durant el període que va des d’aquest any fins al 2026.

Des del consistori es considera molt important poder comptar amb l’opinió de la ciutadania, qui coneix el dia a dia de les seves necessitats a peu de carrer. Per aquest motiu, inclosa en l’elaboració del Pla de Mobilitat, s’ha posat en marxa un procés de participació ciutadana per conèixer directament les necessitats i opinions dels ciutadans i ciutadanes.

L’objectiu: conèixer les seves opinions al voltant dels sistemes de mobilitat de tota la ciutat de Blanes i, en particular, dels seus respectius veïnats. Des del consistori s’han estat programant diverses reunions que van començar el passat mes de maig i que culminaran aquest juny.

S’hi ha convidat a assistir-hi representants de diverses associacions de veïns, representants del món educatiu, així com d’altres entitats del municipi.

Reunions setmanals al Centre Cultural Els Padrets

Les primeres reunions es van estar acollint al Centre Cultural Els Padrets, i les darreres s’estan fent a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes. A una d’aquestes darrers reunions va assistir-hi el regidor de Participació Ciutadana, Pere Lopera, qui va agraïr als representants de les entitats la seva assistència a les trobades, per les valuoses aportacions que estan fent.

Pla de Mobilitat Sostenible de Blanes pel 2022

El Pla de Mobilitat Urbans Sostenible és una assignatura pendent a l’Ajuntament de Blanes des de fa molts anys. Per posar-hi solució, l’agost del 2020 el consistori va adjudicar la redacció del pla, que haurà de definir el model de transport públic urbà de la vila. Serà a partir d’aquest document de treball que s’elaboraran els plecs de clàusules per a la futura adjudicació de la nova licitació del servei de transport públic urbà, un contracte que es va formalitzar al setembre per un import de prop de 69.000 euros.

El termini d’execució del contracte és de 20 mesos, per això no serà almenys fins l’any vinent, al 2022, que tot això serà possible. Per tant, el desembre de l’any passat va ser necessari, una vegada més, prorrogar l’actual concessió administrativa per a la prestació del transport col·lectiu, després que els anys anteriors ja s’ha hagut d’anar renovant per garantir aquest servei que dóna l’Ajuntament de Blanes.

El contracte inicial va expirar l’any 2013, i des de llavors s’ha anat prorrogant fins arribar a l’actualitat, quan ha estat necessari fer-ho per darrera vegada.