El Consell Comarcal de la Selva reconeix l'institut de Santa Coloma com a millor treball d’emprenedoria dels instituts de la Selva amb el seu projecte "Biker Adventure La Selva". Aquest reconeixement pretén fer palès el talent jove que hi ha a la comarca i trobar el millor treball d’emprenedoria dels instituts i cicles formatius de la Selva. Al mateix temps, també vol destacar els valors que comparteixen tant els estudiants com els emprenedors, que són la innovació, la millora contínua, l’excel·lència, la recerca del coneixement, l’esforç i el sacrifici.

"Temps de crisis, temps de canvis, no sobreviuen els més forts sinó els que millor s'adapten, i en aquest punt conviuen els conceptes claus d'aquesta iniciativa, les noves generacions, joventut i emprenedoria com a nou model de negoci", ha recalcat avui Martí Juanola, director del Centre de Negoci, durant les valoracions finals.

En aquesta primera edició hi han participat l’institut de Santa Coloma de Farners, l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma, l’institut Campalans d’Anglès, l'institut Rocagrossa de Lloret de Mar i l’institut d’Hostalric-Breda Vescomtat de Cabrera. Tots aquests centres han competit en una única categoria, tot i que l'organització del concurs assegura que l'any que ve es dividirà en dues: cicles formatius i batxillerat.

L’acte de reconeixement consistirà en un diploma acreditatiu a l’escola, que serà entregat de forma presencial en els següents dies.