L'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet públiques les bases del concurs d’idees per a la selecció de propostes del Futur Master Plan de remodelació del seu principal eix urbà que integra l’avinguda del Rieral, l’avinguda de Just Marlés, el passeig marítim i l’avinguda de Pau Casals.

En paraules del regidor del Pla operatiu de renovació de la destinació, Jordi Orobitg: “La nostra voluntat és atreure el màxim talent possible, i això implica afinar en la solvència tècnica, trajectòria professional i configuració dels equips, necessàriament multidisciplinaris, que hi podran concórrer com a una Unió Temporal d’Empreses (UTE). Aquesta mateixa vocació fa que hàgim traduït els plecs al castellà i l’anglès per facilitar la concurrència de professionals i equips tant de l’Estat espanyol com de la resta del panorama internacional”.

Fases del concurs

Pel que fa a les fases, el concurs d’idees constarà de dues subfases: una de selecció i una d’adjudicació.

A la fase de selecció s’hi podrà presentar qualsevol licitador que compleixi les clàusules establertes a les bases i a la fase d’adjudicació hi seran convidats sis licitadors que hagin passat la fase prèvia. Per a la presentació a la fase de selecció els interessats tindran trenta dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci al perfil del contractant.

Pel que fa a la fase d’adjudicació, consta també de dues subfases: una de preliminar en la qual participaran només les sis propostes seleccionades prèviament, que hauran de presentar una idea (en un màxim de 8 folis DIN A3) en un termini de quaranta-cinc dies naturals, i una de posterior, en la qual només quedaran tres candidats finalistes que hauran de desenvolupar el projecte de la idea inicial en un termini de setanta-cinc dies a partir de l’anunci en el perfil del contractant.

La dotació econòmica pel projecte ascendeix a 116.000 € més IVA. La renovació de l’eix urbà és un dels projectes inclosos dins del Pla operatiu de renovació de la destinació turística Lloret de Mar 2015-2020, elaborat pel consistori, la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar.