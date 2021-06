El Lloret Convention Bureau ha participat durant les últimes setmanes en diferents accions promocionals per donar a conèixer l’oferta especialitzada de la destinació en el segment MICE i les últimes novetats en aquest producte.

Entre les novetats, destaca la presentació del producte Lloret de Mar Weddings, amb l’objectiu de donar més visibilitat a l’oferta especialitzada de la destinació per a la celebració de casaments i altres esdeveniments socials i posicionar-se com un referent en l’assessorament per als professionals d’aquest àmbit.

Aquesta nova línia estratègica, que se suma a les línies existents de reunions, festivals i incentius, dona més visibilitat a l’oferta especialitzada de la destinació per a aquest tipus de celebracions i facilita informació i gestions als organitzadors.

Accions promocionals

Així, el dia 18 del mes passat el Lloret Convention Bureau va organitzar un webinar amb l’assistència d’una quarantena de professionals turístics espanyols, els quals van poder descobrir l’especialització de Lloret de Mar en el turisme de reunions.

També, la mateixa setmana, l’entitat va desplaçar-se fins a Madrid per participar a la fira FITUR on es va reunir amb diferents agències organitzadores d’esdeveniments que hi eren presents. A més, es va organitzar una trobada amb una agència de representació MICE de la capital espanyola per organitzar a la ciutat una presentació per a professionals del turisme de reunions després de l’estiu.

Per altra banda, a finals de maig, Lloret va rebre la visita d’un grup de sis agents organitzadors d’esdeveniments internacionals que participaven en el Deluxe Travel Market, organitzat pel Costa Brava Girona Convention Bureau, que van visitar els Jardins de Santa Clotilde i van assistir a una presentació de l’oferta de la destinació feta pel Lloret Convention Bureau a l’Hotel Santa Marta, on es van allotjar.

En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau: “Tot i la reducció del turisme de reunions que ha provocat la pandèmia, des del Lloret Convention Bureau i amb la col·laboració dels nostres membres no parem de treballar per a la seva reactivació, ja sigui amb la creació de nous productes com el de casaments o creant nous continguts d’interès per als nostres clients, i participant en accions promocionals on la nostra oferta especialitzada sempre és molt ben rebuda”.