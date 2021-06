La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu de marihuana en una casa ocupada i també han localitzat 4.000 esqueixos preparats per plantar al bosc a Lloret. En els dos operatius policials, amb només cinc dies de diferència, han detingut quatre persones. La col·laboració ciutadana ha estat clau per al descobriment d’aquest tipus de cultius il·legals

La primera de les intervencions va ser el 20 maig i va tenir lloc en un habitatge unifamiliar situat en una zona residencial de Lloret de Mar. La casa estava ocupada il·legalment per una família, una parella i un nadó. Els agents hi van comissar 279 plantes de marihuana en una fase molt avançada de creixement que produïen molts cabdells, amb un pes total de 80 quilols. A banda, els agents van intervenir una màquina termosegelladora d’envasar al buit i quatre bàscules de precisió, així com una arma de foc de petit calibre.

Per a l’actuació, els agents del CNP van comptar amb el suport de Protecció Civil de la zona, ja que en el terreny de la casa hi havia dos gossos de raça potencialment perillosa. A més, la policia també va comptar amb la col·laboració de tècnics de la companyia elèctrica, que van poder determinar l’elevat consum de fluid elèctric que tenia l’habitatge a causa del manteniment de la plantació il·legal i també van determinar que hi estaven a l’escomesa general. Finalment, van arrestar l’home, de 48 anys i de nacionalitat russa, a qui es considera el responsable del cultiu il·legal. L’acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Un planter a l’aire lliure

D’altra banda, agents del CNP de Lloret alertats per veïns de la zona de Montbarbat van localitzar un altre cultiu il·legal de marihuana a la zona. En aquest cas, ocult en una zona boscosa. Les informacions facilitades pels ciutadans els alertaven del continu moviment de vehicles i persones desconegudes i que per la seva forma d’actuar podrien estar relacionades amb el cultiu i venda de substàncies estupefaents.

Per tot això, el dia 25, es van desplaçar al lloc per fer una inspecció in situ per tal de corroborar els fets. Després de baixar per un torrent d’uns 400 metres de desnivell i arribar a un solar, van observar unes branques i palets que ocultaven una gran extensió preparada amb forats per plantar testos.

Al costat, van localitzar un hivernacle tapat amb uns plàstics de grans dimensions i a l’interior hi havia un total de 39 planters que contenien tots llavors germinades de marihuana. La suma arriba a la xifra total d’unes 4.000. Amb el suport de la Policia Local de Lloret, van detenir dos ciutadans albanesos i un italià que romanien ocults en una cabana de fusta construïda de forma rudimentària, i que es trobava pròxima al cultiu, on es protegien i des d’on controlaven la plantació. Els detinguts s’encarregaven tant de la cura de les llavors com de trasplantar-les a testos més grans, fins que aconseguien la mida òptima per a la seva venda i distribució.