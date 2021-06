Els calamars a la romana del Cafè Terrassans de Blanes han estat escollits pel diari gastronòmic digital Va de Gust com els millors de les comarques gironines, després que aquest mitjà de comunicació demanés als seus lectors que suggerissin on es podien menjar els millors calamars a la romana d’arreu de Catalunya. D’aquest total de participants, l’establiment gironí que ha obtingut la millor puntuació ha estat el Cafè Terrassans, amb un 37% dels vots totals, més d’un miler, i es col·loca en segona posició a escala catalana. El primer premi ha estat per al restaurant Mediterrani Blau, de la localitat tarragonina d’Amposta.

El sotsdirector de Va de gust, Ramon Roset, va lliurar el guardó ahir al migdia a les dues generacions de l’establiment, Fèlix Bota i la seva filla Sara Bota. A més el gastrònom i sommelier va aprofitar per tastar el plat premiat, corroborant que reunia els tres requisits que es demanaven: frescos, ben arrebossats i ben fregits perquè siguin cruixents.