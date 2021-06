El grup gironí Parcs Aquàtics de la Costa Brava estima invertir 4 milions d'euros en una nova ampliació a Water World, el parc aquàtic del grup a Lloret de Mar. Concretament estudien la incorporació de dues noves zones: una enfocada al públic familiar i l'altre als visitants més atrevits, ja que la seva intenció és construïr-hi l'atracció «emblemàtica» del parc.

Tot i que l'operació es troba en uns tràmits molt inicials, Julià López-Arenas, director general, explica que la firma va comprar abans de la pandèmia una finca de 8.000 metres quadrats al costat del parc per ubicar-hi la gran novetat. El directiu apunta que el terreny adquirit està qualificat al POUM com a zona rústica verda, qualificació que s'ha de modificar per tal de poder-hi edificar. L'Ajuntament de Lloret de Mar afirma que els tràmits per realitzar aquesta modificació estan en marxa. Amb tot López-Arenas preveu que les obres al parc aquàtic no comencin fins d'aquí a dos anys aproximadament.

El director avança que amb aquesta ampliació el parc farà «un salt qualitatiu». «Els nous tobogans el adquirirem a ProSlide Technology Inc, la prestigiosa firma canadenca d’atraccions aquàtiques, segurament el proveïdor més important al sector», pronostica, mentre afegeix que amb aquest pas el que pretén Parcs Aquàtics és «seguir creixent» i «diferenciar-se» dels càmpings i hotels que «cada dia ofereixen més serveis».

Tanmateix, el repte actual del grup és tornar, poc a poc, als números de visites precovid després d’una temporada «dramàtica» en què la facturació del grup ha caigut més d’un 60% respecte els números del 2019. Una situació que, tal com apunta el seu director, va ser pitjor al parc aquàtic de Lloret que a Aquadiver, el que té la firma a Platja d’Aro.