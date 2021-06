L’Ajuntament de Lloret de Mar ha incorporat una aplicació mòbil perquè els comerciants i restauradors del municipi connectin directament amb la Policia Local del municipi en cas de robatoris o situacions d’inseguretat. Es tracta de DragAlert, una aplicació gratuïta que consisteix en un botó virtual que genera una alarma silenciosa que s’envia directament a la comissaria de la Policia Local. En aquesta senyal s’hi incorpora la ubicació de la persona que demana ajuda. Aquesta eina també està disponible per a víctimes de violència masclista que es trobin en alguna situació d’inseguretat. En els darrers mesos, molts ajuntaments han posat a disposició de petits negocis i ciutadans aquesta aplicació.

L’aplicació té diferents opcions de seguiment segons el nivell de risc que determini el perfil de l’usuari. La regidora de Comerç i Bars i Restaurants, Lara Torres, creu que aquest «enllaç directe i ràpid» amb el cos de policia local «contribueix a reforçar la sensació de seguretat». De moment, ja s’han fet sessions informatives als establiments per explicar el funcionament de l’eina.

El regidor de Seguretat de Lloret de Mar, Jordi Sais, va destacar que en el moment en què una persona premi el botó, «una patrulla es desplaçarà fins a l’establiment que ha activat l’alerta». Aquesta és una nova eina que se suma a altres innovacions dins del cos policial, com ara l’ús de drons o les càmeres de seguretat. L’alcalde del municipi, Jaume Dulsat, va insistir en què el consistori aposta per «les noves tecnologies per a la millora dels serveis municipals» de forma transversal.