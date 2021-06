L’Audiència va jutjar ahir un acusat d’intentar violar una noia en un aparcament a Lloret de Mar. Els fets, pels quals el processat s’enfronta a 5 anys de presó, van passar la matinada de l’1 de setembre del 2019.

El relat de la Fiscalia sosté que víctima i acusat es van conèixer aquell mateix dia en un bar del municipi. En un moment donat, la víctima va decidir marxar, i va aturar-se en un aparcament pròxim per orinar. Quan ja tenia els pantalons abaixats, va veure’s sorpresa per l’acusat, que la va intentar violar agafant-la amb força pels braços. La víctima va caure a terra, i va cridar per demanar ajuda.

«Tot i això, amb el mateix ànim libidinós, l’acusat va agafar-la amb força pels cabells mentre la retenia a terra i intentava penetrar-la sense èxit», apunta l’acusació. Va ser en aquell moment que tres joves que eren dins el mateix bar van acudir al lloc dels fets alertats pels crits.

«Vam veure un home fugint de l’aparcament, i quan vam arribar on se sentien els crits vam trobar una dona estesa a terra», va explicar un dels testimonis que va socórrer la víctima. Amb tot, va subratllar que no van arribar a veure la presumpta agressió. Tot i això, segons després, l’home que havien vist fugir va retornar amb bicicleta perquè s’havia deixat la cartera. Van decidir retenir-lo i un d’ells va avisar els Mossos d’Esquadra perquè acudís.

Arran de l’agressió, la perjudicada va patir un esquinç al peu i diversos morats al cos.

Durant el seu torn, l’acusat no va desmentir ni corroborar aquesta versió dels fets perquè es va negar a declarar. Va ser durant l’últim torn de paraula quan va voler parlar, per dir que el dia dels fets ambdós van tenir relacions sexuals a canvi de diners.

La víctima, per la seva banda, no va venir al judici i es va optar per reproduir la seva declaració judicial on explicava aquesta versió dels fets.

La Fiscalia demana, més enllà de la pena de presó per un delicte de temptativa d’agressió sexual, que l’acusat pagui una indemnització de 6.390 euros i que se li imposi una mesura de llibertat vigilada durant 12 anys. El judici ha quedat vist per a sentència.