L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un veí de Blanes que s'enfronta a 26 anys de presó per abusar sexualment al llarg d'un any d'un nen de 12 anys a canvi de diners i drogues. Segons la fiscalia, també va orquestrar trobades sexuals d'un altre home amb el menor. Aquest home afronta 5 anys de presó per corrupció de menors. L'acusació pública sosté que el principal acusat i el seu germà van enregistrar un episodi d'abusos amb vídeo i van extorquir aquest processat reclamant-li 40.000 euros per evitar que difonguessin la gravació a través de les xarxes socials.

Per al germà, la fiscal demana 3 anys de presó per amenaces. Els tres acusats neguen les acusacions i les defenses demanen que els absolguin.