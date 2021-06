L’Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat de prostituir un nen de 12 anys a Blanes entre 2012 i 2013. La Fiscalia el fa responsable d’un delicte de corrupció de menors, un delicte d’abús sexual a un menor de13 anys i un delicte contra la salut pública, pels quals li demana fins a 26 anys de presó. També es van asseure al banc dels acusats el seu germà i un presumpte client.

Segons va explicar la víctima, que ara té 22 anys, tot plegat va començar quan de forma casual va conèixer el principal acusat. «Jo llavors tenia problemes amb les drogues i robava per aconseguir-ne, i ell em va convidar a consumir», va relatar. A partir d’aquí, va instaurar-se una dinàmica que consistia que l’acusat li proporcionava cocaïna, alcohol o cànnabis, i de vegades diners, a canvi de serveis sexuals. La Fiscalia indica que no s’ha pogut determinar els cops que es van produir els abusos perquè eren «constants». En aquest sentit, la víctima va dir que «anava sempre drogat» i que «no veia res més a part de les drogues», davant la pregunta de la Fiscalia sobre si estava enamorat de l’acusat.

Durant una setmana, el processat va anar a viure a casa de la família del menor. «Estaven sempre junts, dormien junts i anaven al lavabo junts, semblaven un matrimoni», va explicar la germana de la víctima. «No era normal, el meu germà només volia anar amb ell, la resta no existíem», va precisar. La víctima va arribar a instal·lar-se al domicili de l’acusat, situat a Blanes, i la convivència va durar vora un any.

Durant aquest període, l’acusat va proposar al segon processat de mantenir relacions amb el menor a canvi de diners. Segons va explicar la víctima, va tenir sexe telefònic, i també van arribar a practicar trios.

En un moment determinat, el germà de l’acusat, que afronta tres anys de presó, també va entrar en escena per un intent d’extorsió. Segons l’acusació, va enregistrar l’episodi d’abús entre els dos processats i la víctima i després va amenaçar-lo de treure a la llum el vídeo si no li pagava 40.000 euros. Finalment no van arribar a cobrar-los.

Tots tres acusats van negar el relat de la fiscalia, i el processat que hauria abusat contínuament del menor va dir que li havia donat diners per menjar, però que mai havien tingut relacions sexuals. També va assegurar que el menor s’havia enamorat d’ell, i que per això va interposar la denúncia. Per la seva banda, el presumpte client que hauria tingut sexe telefònic va justificar els múltiples ingressos al compte de l’acusat dient que era una ajuda econòmica «a un amic», en comptes de pagaments pels serveis sexuals. Tot i això, va reconèixer que havien tingut relacions sexuals «esporàdicament». En canvi, va negar haver-ne tingut mai amb menors d’edat. S’enfronta a cinc anys de presó per un delicte continuat de corrupció de menors.

Les defenses demanen l’absolució dels processats, però en cas de condemna demanen que s’apliqui una eximent de dilacions indegudes pel llarg temps transcorregut entre els fets i el judici. Un d’ells ja ha consignat la indemnització que li reclamen pels danys morals ocasionats a la víctima. Els informes psicològics realitzats al menor van determinar de «molt probable» la possibilitat que s’haguessin produït els abusos sexuals.