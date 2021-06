Arbúcies ja ha festejat les Enramades: una festa que, tot i no poder-se celebrar amb normalitat, ha comptat amb molta participació en els diversos actes que s’han organitzat des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament. Entre els actes de més èxit hi ha hagut la nit musical, la dansa del Castell, l’espectacle d’«WC Teatre» i les havaneres.

La regidora de Festes, Judit Prat, assenyala: «Hem demostrat un any més que les Enramades és la festa més esperada de l’any per a tots els arbuciencs i arbucienques i el sentiment de pertinença no desapareix malgrat viure un context sanitari impensable». «Esperem que aquest any sigui l’últim que haguem de fer esment a la certa normalitat i que el 2022 puguem viure les nostres enramades sense mascaretes ni restriccions», desitja Prat.