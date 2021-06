L’Ajuntament de Tossa i la Unió de Botiguers han signat un conveni pel foment i promoció del comerç local. La primera acció d’aquest conveni serà la celebració de la I Fira de Productes Locals, que es portarà a terme a la pujada exterior de Vila Vella els dissabtes de juny i setembre i va començar el dissabte passat.

El consistori té com a objectiu fomentar, impulsar i millorar el comerç local. Després de la cancel·lació de la Fira de Nadal 2020, per causa de la covid-19, l’àrea de Promoció Econòmica veu necessari utilitzar els diners que s’anaven a destinar a la fira per a campanyes de promoció del comerç local durant l’any 2021, un cop millorada la situació de crisi sanitària. A més, també pretén enfortir les relacions amb el teixit empresarial existent fomentant una bona relació, coordinació i treball conjunt en projectes de promoció econòmica.