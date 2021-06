La campanya 'Pels valents', que ven escuts solidaris per lluitar contra el càncer infantil, ha arribat al mig milió d'euros. En una gala celebrada aquest dissabte al balneari Vichy Catalan de Caldes de Malavella (Selva) s'ha homenatjat a 38 policies i dotze civils per la seva col·laboració en aquesta iniciativa que va sorgir arran de la voluntat de la necessitat de recaptar fons de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el 2017. Un dels impulsors de la campanya, el cap de la policia de Caldes, Xavier Muñoz, ha destacat la feina altruista que fan molts companys de diferents cossos de policies locals i que "és el motor perquè iniciatives com aquesta tirin endavant". A l'acte també hi ha assistit l'alcalde del municipi, Salvador Balliu.

El batlle ha agraït la feina desinteressada dels agents i s'ha mostrat "orgullós" de la policia de la localitat. Balliu diu que aquest mig milió d'euros és la demostració i la implicació de la ciutadania contra "la xacra del càncer infantil". Tant Muñoz com Balliu s'han mostrat convençuts que la xifra s'enfilarà més enllà dels 500.000 euros recaptats amb la venda dels escuts solidaris i altres productes. El cap de la policia de Caldes també ha reconegut que "ha costat molt" poder arribar al mig milió d'euros i, per això, es mostra més satisfet d'haver pogut recaptar aquesta xifra.

"Això va començar entre tres amics que no ens podíem imaginar que arribaríem aquí, però ara aquesta màquina no l'atura ningú. Anem pel milió d'euros per aquests valents", ha remarcat Muñoz, que ha agraït també a totes les persones i empreses que s'han implicat, així com a la subdirectora de la Policia de la Generalitat, Begoña Curto, que també ha assistit a l'acte.

La campanya va iniciar-se el 2017 a partir de la petició de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que demanava donatius pel Pediatric Cancer Center, el que ha de ser l'hospital oncològic per a nens més gran d'Europa. Aleshores, els caps de la policia de Sant Celoni, Hostalric i Caldes de Malavella van decidir tirar endavant la iniciativa per recaptar fons que aniran destinats al nou centre. De moment, ja han arribat als 500.000 euros arreu del país.