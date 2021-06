L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, es reunirà amb el representant de l’entitat d’un bloc de pisos del carrer Melilla per intentar acabar amb les problemàtiques que s’hi viuen des de fa aproximadament un mes.

Segons explica una de les veïnes d’aquest bloc, fa unes setmanes que estan «atemorits» pels actes i comportaments d’una dona que hi viu d’ocupa. Tal com relata, fa dues setmanes la dona implicada va «picar la porta de casa seva» amb una destral, on viu amb un nen de vuit anys. A més, assegura que la dona molts cops va beguda i se l’han trobat en algunes ocasions inconscient a les escales del bloc o amb estris perillosos com ganivets o tisores de podar.

Per la seva banda, des del consistori especifiquen que Canosa justament ahir es vacunava en un centre de vacunació proper a aquest habitatge i, en veure els veïns reunits, s’hi va apropar. Aquests el van fer coneixedor dels fets i va assegurar que es reuniria amb el representant per intentar arribar a una solució. Fonts policials afirmen que estan al cas de la problemàtica i que s’hi desplacen molt sovint.