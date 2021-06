Recrear un raid realitzat fa gairebé 50 anys on una seixantena de vehicles Citröen 2 CV van creuar el desert africà és el somni que ha unit Guifré Figueres, de Caldes de Malavella, i Iker San Vicente, del País Basc. Un projecte comú que, sota el nom d’«Àfrica Sèries 2CV», esperen que es converteixi en realitat en un futur «no gaire llunyà». Tot i això, aquest objectiu final els portarà abans a viure l’Iberian Classic Raid, el raid de regularitat per a clàssics més llarg d'Europa, amb més de 2.300 quilòmetres per camins de terra des de Barcelona fins a Lisboa, que se celebrarà a finals d’octubre. Ho faran al volant d’una furgoneta Dyane6-400 Acadiane del 1983, restaurada per ells mateixos. Quilòmetre a quilòmetre, Figueres, com a pilot, i San Vicente, com a copilot, tindran la missió doble d’arribar a la meta i d’adquirir coneixements per poder organitzar un nou comboi de dos cavalls que travessi les dunes del Sàhara per arribar a la destinació final: el Llac Rosa de Dakar.

Tots els viatges tenen la seva destinació i el seu punt de sortida. El de Guifré Figueres va donar el tret de sortida fa quatre anys, quan va regalar-li a la seva dona un regal «boomerang», el cotxe dels seus somnis, el Citröen 2 CV. «Qui m’anava a dir que aquest tros de ferralla, muntat com un Lego i amb aquell característic escataineig de motor bicilíndric, aconseguiria que m’enamorés bojament?», recorda el de Caldes de Malavella. Sobre aquestes quatre rodes, ell i la seva dona van endinsar-se de ple al món dels dos cavalls i tot el que l’envolta, i es van inscriure al ral·li bianual Gran Nacional del 2 CV l’any 2019, celebrat a l’Alto Gallego (Osca).

D’aquestra concentració, Figueres va sortir-ne, sense cap dels pronòstics, amb dos premis: el que el reconeixia com a guanyador de la competició i el de conèixer al qui seria, al cap de dos any, el seu nou copilot. San Vicente, a més de ser l’organitzador d’aquest esdeveniment, periodista i corresponsal de premsa durant molts anys en esdeveniments de motor, ha participat enguany com a copilot al Dakar Classic. «Jo tinc un problema, i és que no sé dir que no», confessa Guifré Figueres, que va decidir sumar-se de seguida al somni del seu company. La covid-19, com en moltes de les històries, ho va frenar tot i portarà els dos amics a retrobar-se a finals d’any a l’Iberian Classic Raid. «Anar i tornar de Lisboa amb un cotxe amb gairebé 40 anys comportarà despeses extraordinàries i necessitem patrocinadors», anuncia Figueres, que destinarà el 10% del diners que aconsegueixin mitjançant les promocions a la campanya #PelsValents.

Després de tots aquests mesos d’aturada en el món del motor, Caldes de Malavella serà escenari el proper 25 de juliol d’una trobada de vehicles dos cavalls «molt esperada»: «Presentarem el nostre projecte amb una trobada al recinte firal amb aproximadament un centenar de cotxes», avança Figueres.