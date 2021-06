L'Ajuntament de Blanes ha habilitat un aparcament al costat del centre de vacunació comarcal de Mas Enlaire per facilitar l'accés a tots aquells usuaris que vinguin de fora del municipi. Es tracta d'una zona verda que hi ha al costat del local social, a la plaça de l'11 de Setembre, que tindrà una capacitat de 140 vehicles. Tot i així, només hi podran aparcar aquelles persones que tinguin hora per vacunar-se en el centre blanenc. Aquest aparcament s'ha posat en funcionament des d'aquest dilluns, coincidint amb el dia en què el local concentra tota l'activitat de vacunació al municipi. Fins ara, ja funcionava com a punt de proximitat, però ara també és un centre comarcal.

El local de Mas Enlaire de Blanes preveu administrar 2.100 dosis diàries de vacunes contra la covid-19 des d'aquest dilluns 14 de juny. Aquest augment en l'activitat es deu a la unió dels dos centres que hi havia al municipi fins ara: el mateix de Mas Enlaire i el de Cal Borinot.

El primer d'ells servia per administrar les vacunes a la població blanenca, essent un punt local. Per contra, el segon era un centre de vacunació comarcal i hi podia anar qualsevol veí d'una ABS de la Selva. Aquesta fusió implica que hi haurà un augment d'activitat i també de mobilitat.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Blanes ha optat per transformar una zona verda que hi havia al costat del punt de vacunació en un aparcament per a persones que tinguin hora per rebre el vaccí. L'accés està habilitat des de la part nord de la rambla de Joaquim Ruyra i la sortida serà pel costat esquerra de l'aparcament, al costat de l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Amb aquest aparcament es vol facilitar l'accés i aparcament de totes aquelles persones que no són de Blanes però tenen hora per vacunar-se en aquest punt comarcal. L'horari de funcionament d'aquest aparcament serà el mateix que el del centre de vacunació: de nou del matí a una del migdia i de tres de la tarda a set del vespre.

Fora d'aquest horari, es tancaran els accessos i la Policia Local sancionarà tots aquells cotxes que hi hagi aparcats. La grua també retirarà els vehicles que s'hi quedin tot i haver interposat una sanció. A més, també hi ha Agents Ciutadans que vigilen la circulació i els accessos per evitar molèsties en la mobilitat del carrer, tal com ha demanat l'associació de veïns de la zona.