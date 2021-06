Tres persones van resultar ahir ferides en un accident de trànsit de matinada a Lloret de Mar, quan un cotxe va sortir de via a la GI-682 pels volts de dos quarts de dues a l’altura del quilòmetre 15,2 d’aquesta carretera que uneix Lloret amb Tossa de Mar. En el vehicle sinistrat, un Citroën C3, hi anaven quatre ocupants. A lloc s’hi van desplaçar els Bombers, el SEM, els Mossos de Trànsit i la Policia Local. El SEM va atendre els ferits, tres joves, que van resultar ferits de poca gravetat, segons van confirmar. Tots tres van ser traslladats a l’hospital comarcal de Blanes per ferides de poca gravetat. Presentaven contusions i rascades després del cop. El conductor -el quart ocupant- va resultar il·lès. Aquesta carretera entre Lloret i Tossa és coneguda pels seus revolts, alguns dels quals força perillosos.