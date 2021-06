El curs vinent el grup de P3 del col·legi Sant Josep de Sant Hilari continuarà sent concertat. Tres setmanes després de la manifestació en defensa de la viabilitat de la històrica escola de la població selvatana, que va reunir més de 500 persones a la plaça de l’Església de Sant Hilari, la direcció del centre ja ha rebut la confirmació oficial que el Departament d’Educació s’ha fet enrere. De moment, el col·legi Sant Josep continuarà sent concertat mentre no es resolen les negociacions entre la fundació que en porta la gestió, tant de l’escola com de la llar d’infants Les Cents Fonts, i la Generalitat perquè els dos centres s’integrin a la xarxa d’educació pública davant els problemes econòmics que arrosseguen des de fa anys.

La forta contestació a Sant Hilari davant la decisió d’Educació de retirar el concert a l’únic grup de P3 del col·legi Sant Josep, cosa que hauria deixat el centre en una situació molt delicada, ja va fer que el departament, just coincidint amb la manifestació del passat 18 de maig, comentés que la mesura podria no acabar sent ferma. Però la confirmació oficial que es mantenia el concert no ha arribat fins ara, quan, amb una resolució firmada pel nou conseller, Josep González Cambray, el col·legi Sant Josep no forma part de la llista de centres que perden el concert en alguns dels seus grups d’un curs concret. En el cas del Sant Josep el problema era que, en ser d’una sola línia, no teniar concert a P3 hauria complicat molt el futur del centre.

A Girona han perdut el concert en algun grup, per manca d’alumnes, escoles com Sagrada Família (Girona), FEDAC (Anglès), Vedruna (Arbúcies), Cor Maria (Blanes) i La Salle (Palamós).