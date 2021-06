Descobrir «El Blanes Desaparegut» a través d’una visita guiada és la proposta que ofereix l’arxiu municipal per a la celebració d’una data molt emblemàtica per aquest servei cultural i patrimonial: el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra el 9 de juny.

Una cinquantena de persones –majoritàriament veïns i veïnes del municipi- van descobrir la vila desconeguda a través d’una ruta centrada principalment al nucli històric.

L’arxiver municipal, Toni Reyes, va donar la benvinguda als participants, que poc després comencarien la visita amb el guiatge del tècnic de l’Arxiu, Aitor Roger, «una autèntica enciclopèdia vivent sobre mil-i-una històries de la vila».

A mesura que anava avançant la visita guiada, Roger anava aportant centenars de detalls, dates històriques i records que algunes de les persones compartien i d’altres descobrien per primera vegada. Per redescobrir o descobrir per primera vegada bocins de la història de la vila a través dels indrets per on transcorria la visita, el tècninc es va ajudar de diverses fotografies que formen part dels fons i col·leccions d’imatges que es conserven a l’Arxiu Municipal.

La ruta va partir del mateix Arxiu Municipal i va incloure en una de les cases més antigues que es conserven al nucli antic −del 1770−, o bé l’antic Hotel Miramar a la cantonada del carrer Ample, passant per la platja on antigament hi havia les Drassanes de Blanes. El recorregut va finalitzar a sa Palomera, on les imatges extretes dels records mostraven les dones que feien bugada a la riera que hi conflueix.

Un recorregut que ha ajudat a entendre el caràcter que ha forjat les ànimes de molts blanencs i blanenques, amb el mar sempre com a rerefons.