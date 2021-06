La plaça de la Bassa del Molí de Breda i el parc infantil que es troba just al costat restaran tancats al públic els divendres i dissabtes de deu de la nit a sis del matí. Es tracta d’una acció de l’Ajuntament bredenc i la Policia Local per tal d’acabar amb les concentracions de gent en aquest punt del municipi durant les nits, ja que causen «enrenou i pertorben el descans dels veïns». De la mateixa manera, la zona d’aparcament públic limítrof serà zona restringida per a vehicles a partir de les deu de la nit del divendres i del dissabte.

Crida a l’ordre públic

En un comunicat emès conjuntament per l’Ajuntament i la Policia Local, asseguren que aquestes acumulacions de gent s’estan produint cada cap de setmana -arran de la finalització del toc de queda nocturn- en l’àmbit de la plaça de la Bassa del Molí i les zones immediates.

El tancament d’aquests espais per part del consistori, i consensuat amb el cos de la Policia Local, és una mesura complementària a la crida al manteniment de l’ordre públic de Breda. Amb tot, demanen que es respectin les franges nocturnes com a franges de descans i que les manifestacions d’oci que es produeixen a la via pública no interfereixin en el descans i tranquil·litat veïnals. «La llibertat d’esbarjo i de lliure circulació no pot anar en detriment del legítim dret al descans nocturn. La llibertat individual acaba on comença la llibertat de l’altre», concreta.

Tanmateix, el consistori i la Policia Local aprofiten per recordar en aquest comunicat que el consum de begudes alcohòliques en via pública està recollit com a infracció en les ordenances municipals, així com l’emissió de sorolls per sobre dels llindars permesos per ordenança municipal. No està permès l’ús d’aparells reproductors de música ni cap mena d’aparell amplificador. D’altra banda, afegeixen que el consum i tinença de substàncies estupefaents també està penat per llei.