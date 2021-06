Lloret de Mar (Selva) serà la primera destinació turística de tot Espanya que oferirà als turistes un dispositiu permanent d'anàlisi de PCR per un preu de 52 euros. Es tracta d'un servei que busca facilitar una PCR als turistes que hagin de presentar la prova de tornada al seu país 72 hores abans de creuar la frontera o a l'hora d'agafar un avió. Aquest dispositiu funcionarà de dilluns a dissabte i es donaran els resultats el mateix vespre per correu electrònic. El president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha assegurat que les proves tindran tota la "seguretat i validesa" necessària. Per altra banda, Dotras ha afirmat que aquest estiu preveuen tenir un 70% de l'ocupació que hi havia abans de la pandèmia.