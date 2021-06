Alerta a Riells i Viabrea per robatoris de comptadors d’aigua d’habitatges del municipi. Hi ha hagut sostraccions en sis cases de la localitat i això ha aixecat les alarmes. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma investiguen el cas juntament amb la Guàrdia Municipal.

Els robatoris s’han produït en els últims quinze dies i el modus operandi del o dels lladres ha consistit a emportar-se tot el comptador. L’han desfet de la canalització i han tancat l’aigua perquè la casa no tingui fuita. Un sistema força professional a primera vista.

Els Mossos han rebut les denúncies dels fets i la Guàrdia Municipal, també trucades de veïns de la zona que els alerten si veuen moviments sospitosos, tal com s’ha demanat des de l’Ajuntament i la companyia d’aigües en detectar aquesta pràctica. El mes de gener també es van produir aquest tipus de robatoris a Blanes, se’n van emportar dos o tres en un sol dia.

De moment es desconeix qui hi ha al darrere. El que està clar que els comptadors són aparells cars i que estan formats també per metalls que al mercat negre tenen alt valor, com el coure. També són uns mesuradors que un cop extrets de la casa es poden reconnectar de forma il·legal, per exemple, en una casa ocupada on es punxi l’aigua.