Arbúcies ampliarà en 51 ninxols el cementiri municipal, en una obra pressupostada en 62.000 euros. El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el projecte, que tindrà lloc en la zona d’ampliació del cementiri, al carrer Mare de Déu de la Pietat, de nova creació.

El cementiri municipal no disposa actualment de suficients nínxols per cobrir el futur servei de la població, malgrat que es disposa de suficient superfície reservada per aquest tipus de construcció. Aquesta superfície reservada permet la construcció de 120 nínxols nous i 192 columbaris, distribuïts en tres carrers diferents però a cotes no accessibles per als vehicles funeraris ni per a la maquinaria d’obra.

El projecte té en compte, per una banda, la necessitat d’ampliar els nínxols i, de l’altra, el fet que els nous carrers no són accessibles amb vehicle. Per aquest motiu els 51 nínxols seran prefabricats, de fàcil transport i muntatge, i tenen un cost de 62.000 euros. Davant la necessitat i urgència de l’ampliació, les obres es duran a terme aquest 2021.