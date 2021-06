Un jutjat de Santa Coloma de Farners investiga una mare per sostracció de menors per endur-se la filla i impedir que el pare la veiés durant 11 anys. Quan va desaparèixer, la nena tenia 4 anys. Des d’aleshores han viscut a un poble d’Extremadura fins que aquest dimecres s’ha presentat voluntàriament al jutjat. L’advocat del pare, Ernest Plaja, afirma que l’home ha viscut tots aquests anys amb «l’angoixa de no saber si la filla era viva o morta». Ara, segons ha avançat TV3, el jutjat ha retirat el passaport a la mare i a la nena i els prohibeix sortir de Catalunya. La mare, que també haurà comparèixer setmanalment al jutjat, sosté que es va endur la nena perquè sospitava que el pare n’abusava sexualment. Una denúncia que es va arxivar.

El pare no sabia res de la nena des del juny del 2010 quan, segons explica el seu advocat, la mare li va enviar una carta on li deia que la petita estava «bé» i que ja buscarien la manera que la pogués veure. La mare al·legava que els darrers cops que havia estat amb el pare, la nena no havia tornat «en bones condicions».

«Des d’aleshores, el pare no ha sabut si la nena era viva o era morta», explica Plaja. L’home va denunciar el cas i el jutjat d’instrucció 4 de Santa Coloma de Farners va obrir diligències prèvies el 15 d’octubre del 2010 per un delicte de sostracció de menors. Onze anys després, i sense cap avís previ, la mare s’ha personat voluntàriament al jutjat aquest dimecres.

Segons ha explicat la dona a TV Costa Brava, es va endur la nena perquè sospitava que el pare n’abusava. «Jo he salvat una vida i ho tornaria a fer, la nena ara està molt bé, és feliç», ha dit la mare que, a més, afegeix que ara li és igual el que li pugui passar. «Jo ja he guanyat com a mare», remarca.

L’advocat del pare remarca que el jutjat d’instrucció 1 de Santa Coloma de Farners ja va investigar els suposats abusos denunciats. Ho va fer abans que la mare i la filla es fessin fonedisses. La investigació va acabar quan ja havien marxat de Catalunya. El març del 2011, el jutjat va dictar una interlocutòria que arxivava el cas. La resolució recollia que, a instàncies de la mare, s’havien pres nombroses declaracions, fet anàlisis forenses, exploracions a la menor i que no hi havia «cap indici» d’abusos.

Aquest dimecres, la mare, assistida per la seva advocada, es va presentar al jutjat sense la menor. En la declaració, va explicar que durant tots aquests anys han estat vivint en un poble d’Extremadura. L’advocat del pare assegura que la nena no ha estat escolaritzada ni tampoc vacunada. També ha apuntat que la dona tenia en vigor una ordre de crida i cerca però, tot i això, va poder renovar el DNI sense que la detinguessin.

El jutjat va reclamar a la mare que tornés l’endemà amb la menor. Dijous, la filla, que actualment té 15 anys, va declarar que tenia «por» del pare, tot i que va accedir a veure’l. Això sí, reclama posar ella les condicions de les visites.

Aquest divendres, el jutjat d’instrucció 4 ha dictat una interlocutòria amb mesures cautelars per evitar que la dona torni a fugir. L’escrit, que ha avançat TV3, estima les peticions de la fiscalia i l’acusació particular en nom del pare. El jutjat acorda retirar el passaport tant a la mare com a la filla i els hi prohibeix sortir de Catalunya. A més, la dona haurà de comparèixer setmanalment al jutjat.

Ernest Plaja remarca que la batalla ara per al pare se centra en poder veure la seva filla, de qui té legalment la guàrdia i custòdia des del 2012. Per això, ha entrat una reclamació al jutjat perquè la menor s’estigui amb el pare. De moment, viu amb la mare a la comarca de la Selva. L’advocat tampoc descarta demanar que la causa, inicialment oberta per un delicte sostracció de menors, s’ampliï a altres possibles delictes.