Els turistes que viatgin fins a Lloret de Mar podran fer-se una PCR o un Test d’Antígens Ràpid (TAR) a preus més reduïts i sense demanar hora a la pista d’atletisme del municipi. La iniciativa és del Gremi d’Hostaleria, qui va anunciar que després de diverses negociacions amb laboratoris han arribat a un acord amb Hipra per tal que aquesta empresa faci PCR per 52 euros i TAR per 20 euros. Es tracta d’un servei, pioner a tot Espanya, que busca facilitar una PCR als turistes que hagin de presentar la prova de tornada al seu país 72 hores abans de creuar la frontera o a l’hora d’agafar un avió.

La idea és que els turistes puguin rebre els resultats el mateix vespre, entre les set i les vuit, a través d’un correu electrònic. En el cas dels TAR, els resultats se sabran uns quinze minuts després de fer la prova.

Dotras va explicar que aquest servei l’ofereixen per als visitants de Lloret de Mar però pot ser que també el facin servir altres turistes de municipis veïns. Tot i així, ha remarcat que està enfocat als turistes locals amb l’objectiu de facilitar-los els tràmits i evitar cues a l’hora de fer-se les proves.

Ocupació del 70%

El president del gremi calcula tancar la temporada alta amb un 70% de l’ocupació que hi havia abans de la pandèmia.

Dotras va destacar que a hores d’ara el volum de reserves encara és tímid però es preveu que s’incrementi de cara a les properes setmanes. L’alcalde del municipi, Jaume Dulsat, va recordar que gairebé la meitat dels turistes de Lloret de Mar són públic de proximitat (catalans, espanyols i del sud de França). Aquest tipus de públic s’ha acostumat a reservar «a última hora» el seu allotjament i per això el nivell de reserves encara no arriba a la previsió d’ocupació que fan els empresaris turístics.

Festival de drons

L’Ajuntament de Lloret de Mar estrenarà aquest estiu un festival de drons, convertint-se en la primera destinació espanyola amb aquest tipus de certamen visual. Durant la primera edició es farà un espectacle cada divendres dels mesos de juliol i agost a dos quarts d’onze de la nit. A partir de 100 drons es crearan imatges al cel en aquest nou format d’espectacle, similar a la pirotècnia.

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, va destacar que els espectacles amb drons són «més respectuosos amb el medi ambient» que la pirotècnia ja que no deixen residus i a nivell lumínic emeten menys contaminació.

Control d’aforament a les platges

Dulsa també va explicar que mantindran el dispositiu de control d’aforament de platges que es va estrenar l’any passat, tot i que inclouen alguns canvis.

La intenció és mantenir el control d’aforament de les platges per garantir el distanciament social entre bombolles de convivència. A la platja gran de Lloret i a la de Fenals es mantindrà el control d’aforament a través de càmeres que enregistren el grau d’ocupació de la sorra. Aquesta xifra s’oferirà a temps real per tal que els banyistes puguin veure si la platja està plena o no.

Pel que fa a la resta de platges, hi haurà vigilants que aniran controlant també el grau d’ocupació. En total Lloret de Mar comptarà amb 28 socorristes, 9 vigilants de platges i 4 informadors turístics durant els mesos de juliol i agost.

Calonge preveu una temporada «molt bona»