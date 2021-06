Aquest proper dimecres Blanes recuperarà bona part de l'essència de la Revetlla de Sant Joan abans de la COVID amb una Festa Popular que s'allotjarà a un recinte habilitat davant del Banc dels Músics del Passeig de Mar, al costat de la Mediterrània. S'han encarregat de revifar l'esperit d'una de les festes més nostrades –i especialment esperades enguany- l'Agrupament Escolta Pinya de Rosa (el CAU) i la Colla de Diables Sa Forcanera, comptant amb el suport d'altres entitats i l'Ajuntament de Blanes.

Si bé totes les activitats es faran complint les mesures de seguretat encara vigents per preservar l'expansió de la pandèmia, almenys les ganes de festa i de revetlla es podran reviure amb més intensitat que no pas l'any passat. Al 2020 la celebració es va haver de limitar a rebre la Flama del Canigó, la lectura del Manifest, i el lliurament de sengles reconeixements a entitats locals. La situació ara fa un any era molt més restrictiva, i per això es va haver de reduir a la mínima expressió.

Revetlla de Sant Joan 2021 a Blanes

La celebració d'aquest 2021 començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb l'arribada de la Flama del Canigó, comptant amb el suport d'Òmnium Cultural Selva Marítima, que anirà a recollir-la a Sils. Paral·lelament, es començarà a servir una Xocolatada Popular a càrrec de la Xarxa Solidària amb Persones Migrants i Refugiades. El berenar se servirà a les taules que hi haurà instal·lades al recinte controlat del Passeig de Mar i, en compliment de les mesures COVID, seran els i les voluntàries de les entitats qui hi aniran per servir la xocolata desfeta.

El següent ingredient de la celebració serà l'actuació del grup de percussió de la Colla de Diables Sa Forcanera, que posarà un sonor i rotund punt i a part fins que arribi la següent activitat. Es tracta d'un Concert Acústic a càrrec de diversos artistes locals, que actuaran a l'escenari del Banc dels Músics. Novament caldrà respectar les mesures COVID, de manera que el públic haurà de seguir les intervencions assegut.

Durant la Festa Popular també està previst que es doni continuïtat a una tradició que no ha faltat els últims anys –de fet, l'any passat es va fer-: el lliurament de La Flameta. Es tracta d'un reconeixement que s'entrega a una entitat del municipi que hagi destacat en especial per la seva tasca al llarg de tot l'any. Organitzat per la Colla Gegantera de Blanes, al 2020 es va guardonar Creu Roja i Càritas.

A 2/4 de 9 de la nit arribarà un altre moment àlgid: un Sopar Popular a base de botifarra a la brasa i pa amb tomàquet acompanyat de seques i all i oli, regat amb aigua i vi. Els tiquets al preu de 10€ per àpat, s'han d'adquirir anticipadament al Bar Rafel, i també es van vendre aquest passat dissabte a la tarda a la Plaça de l'Església, on el CAU acostuma a fer activitat el cap de setmana. El recinte amb taules i cadires amb aforament controlat i acotació de l'espai que s'instal·larà al Passeig de Mar, davant l'escenari del Banc dels Músics, té una capacitat per a 160 persones.