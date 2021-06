El professor de dansa de Vidreres condemnat a 14 anys de presó per abusar sexualment durant dos anys d’un alumne menor, ensenyar-li pornografia i masturbar-se davant seu continuarà en llibertat. Després que l’Audiència dictés sentència, la fiscal i l’acusació particular van sol·licitar presó provisional pel condemnat.

La defensa s’hi va oposar al·legant que no té mitjans per evadir-se de la justícia. El tribunal ha resolt desestimar l’ingrés a presó. A la interlocutòria argumenten que des que va sortir en llibertat provisional per aquesta causa «ha complert les obligacions que li va imposar el jutjat instructor: va entregar el seu passaport i ha comparegut al jutjat cada quinze dies».

A més, manté la retirada del passaport, compareixences periòdiques i afegeix «com a cautela addicional» comunicar a la Policia Nacional que el passaport està retingut per evitar que intentés fer-ne un duplicat.

El tribunal també recull que, segons la informació mèdica, el processat pateix malalties i no té recursos necessaris per tractar-se, perquè els medicaments són «costosos».

Condemnat a la pena màxima

La sentència de la secció tercera de l’Audiència de Girona del 27 de maig recollia que l’acusat va oferir-se el 2016 als pares del menor per ser el seu mestre de dansa i preparar-lo per a les proves per accedir a l’Institut del Teatre. La víctima, que llavors tenia 10 anys, anava dos o tres cops per setmana a fer classes a casa del processat.

Durant aquest període el condemnat li va començar a ensenyar revistes pornogràfiques, i va abusar sexualment d’ell en incomptables ocasions. De fet, la sentència indica que «és possible que els abusos succeïssin més de cent cops». Com a conseqüència, el menor ha hagut de seguir tractament psicològic i ha patit seqüeles com un empitjorament dràstic del rendiment escolar, fins al punt d’haver de repetir curs.

El tribunal li imposar a l’home, que actualment té 73 anys, la pena màxima per cada delicte perquè van tenir lloc «quasi cada cop» que el nen anava a casa seva a fer classes: «Existint un nombre tan elevat d’actes criminals, la sala no creu que hi hagi una altra pena a imposar que la màxima legalment possible».

La sentència també l’inhabilitava per treballar amb menors durant 17 anys, li prohibia apropar-se a menys de 300 metres de la víctima durant 20 anys i li imposava 7 anys de llibertat vigilada.