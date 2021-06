Les famílies ateses pel Centre de Distribució d’Aliments de Santa Coloma de Farners han augmentat un 81,6% en els darrers mesos, segons va afirmar dilluns Anna Camps, regidora d’Acció Social i Habitatge, en l’últim ple ordinari de l’Ajuntament. Concretament, han passat d’atendre 180 famílies a 327 des de principis d’any, que desglossades es converteixen en 934 usuaris que amb l’impacte de la covid-19 han necessitat aquest servei.

Camps, coneixedora d’aquesta necessitat creixent, va anunciar en el mateix ple que des d’aquest mes de juny els usuaris d’aquest servei passaran de rebre una cistella cada quinze dies a una mensual. Des del consistori enguany s’ha pressupostat i acordat amb Càritas una quantitat de 49.000 euros, una xifra insuficient per atendre al gran augment d’usuaris. Tal com assegura la regidora es necessitaria un pressupost de 62.000 per respondre a totes les necessitats. Per aquesta raó han aprovat una partida de 25.000 euros més per aliments frescos. Segons explica Camps, aquest nou conveni està pendent de signatura administrativa i quan es posi en marxa seran les mateixes tècniques les que determinaran quines famílies se’n beneficiaran.

D’altra banda, la regidora d’Acció Social va afegir que estan pendents de les diverses despeses d’infraestructura del servei que hi ha hagut des de l’inici de la pandèmia, com són les de transport de recollida d’aliments, la cobertura del personal i del local. Amb tot, Anna Riera va confirmar que l’any que ve «el pressupost quedarà més ajustat i no caldran tantes modificacions». Tanmateix, va informar que actualment s’estan actualitzant i renovant els beneficiaris d’aquest servei i que hi ha 240 famílies més que han demanat rebre la cistella, «les tècniques estan valorant si es pot ajudar per un altre sistema de prestació aquestes famílies», va concloure la regidora.