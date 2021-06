El Govern espanyol es troba en procés de resoldre el contracte de la construcció de l’enllaç de l’A-2 a Vidreres, que era una de les principals inversions estatals prevists per aquest any per a la província de Girona. Aquest contracte s’havia adjudicat l’any 2016 per tretze milions d’euros, però les obres mai s’han arribat a executar. L’any passat, ja va trascendir que el projecte estava aturat perquè havia arribat un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que hi havia detectat deficiències i obligava a modificar-lo. Per al diputat gironí Sergi Miquel (PDeCAT), tot plegat es tracta d’un «despropòsit» i creu que demostra la «falta d’interès» del Govern estatal per dur a terme l’obra, que és l’última peça que falta per «tancar» el desdoblament de la N-II a la comarca de la Selva. «No és un projecte que sigui tan complicat en l’àmbit tècnic», subratlla Miquel.

«L’actuació de referència es troba en procés de resolució del contracte». Aquesta és la breu resposta que ha donat per escrit el Govern estatal a Miquel, que havia preguntat per l’estat d’execució de les obres de l’enllaç de Vidreres. I és que, per a aquests pressupostos de 2021, l’Estat havia acordat destinar-hi més d’onze milions d’euros, convertint-se en una de les inversions més ben dotades a les comarques gironines. Aquest enllaç ha de servir per absorbir tot el trànsit procedent de Barcelona que es dirigeix a l’A-2 en sentit Girona. L’any 2016, els treballs es van adjudicar per tretze milions d’euros a l’empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, SA, per uns tretze milions d’euros. El termini d’execució havia de ser de divuit mesos.

Des de llavors, la partida per a aquest enllaç s’ha convertit en habitual dins dels pressupostos de l’Estat a Girona, tot i que el gruix de l’obra no s’ha arribat a executar mai. De fet, només es van desenvolupar alguns treballs previs.

L’any passat, i també a preguntes de Sergi Miquel, el Govern espanyol va explicar que el projecte s’havia hagut d’aturar per un requeriment de l’ACA, que havia detectat «una sèrie de deficiències» en el projecte. La principal petició d’aquest organisme de la Generalitat era que s’executi un nou pas d’aigua per evitar que, en cas de pluges, pugui haver-hi inundacions. Això obligarà a refer el projecte, tot i que el Ministeri en cap moment ha fet públic cap termini, pressupost ni calendari. Tot i això, el va incloure com una de les principals inversions per aquest 2021 a les comarques gironines, tot preveient destinar-hi uns onze milions d’euros.

Ara, però, el Govern ha anunciat que es troba en procés per a resoldre el contracte, fet que encara endarrerirà més l’obra. «És un despropòsit des de molts punts de vista», considera Miquel. Per al diputat gironí, ja va ser «una cosa estranya» que s’hagués de refer el projecte perquè l’ACA hi havia detectat deficiències. «I ara, això ho complica tot encara més, i demostra les poques ganes d’arreglar les coses que té el Govern espanyol», afegeix Miquel, que considera que no es tracta d’un projecte «tan complicat a nivell tècnic».

I és que ara no només caldrà refer el projecte, sinó tornar a treure’l a licitació i adjudicar-lo de nou. Miquel calcula que, «anant bé», això no es portarà a terme fins a finals de 2021, de manera que el projecte es torna a endarrerir, de moment, sense data. «Ja hem perdut cinc anys, camí de sis», lamenta.

Mentrestant, el que segueix a un ritme molt lent és la millora de la N-II entre Maçanet de la Selva i Tordera. Aquest tram, inicialment s’havia de desdoblar, però finalment el Govern estatal va decidir que només s’hi farien millores. En aquests moments, porta executat un 25% de l’obra.