Un total de 280 persones han participat en la Campanya de Donació de Sang que va tenir lloc a Blanes la setmana passada. El resultat l’han valorat de manera molt positiva els organitzadors de les dues jornades: Banc de Sang i Teixits de Girona i la Germandats de Donadors de Sang de Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Blanes. Per segona vegada consecutiva, la campanya va allotjar-se a la planta baixa del Teatre de Blanes-Teatre de la Costa Brava Sud. Més concretament, els voluntaris i voluntàries que arribaven per donar sang eren rebuts a l’espai on fins el 31 de desembre s’hi ubicava la històrica Cafeteria del Teatre –antigament anomenada Espanyol i Maryan en al·lusió al nom del cinema que hi havia abans del teatre-, i després les extraccions es feien a la Sala d’Assaig.

Concretament es van fer 226 donacions de sang; 38 oferiments de persones que no va poder donar per diversos motius, i 15 donacions de plasma. Al total de 280 persones, també s’hi compten les vuit que van venir a donar sang per primera vegada, així com una persona que van incorporar-se al REDMO. En relació a la mateixa donació que es va fer l’any passat a Blanes, corresponent al mes de juny, s’ha obtingut pràcticament el mateix nombre, ja que llavors van ser 281 persones.