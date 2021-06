Coincidint amb l'inici de l'estiu meteorològic, marcat tradicionalment per la Revetlla de Sant Joan, es pot dir que la temporada turística ja està al 100% en marxa a la ciutat on comença la Costa Brava. L'Ajuntament de Blanes, a través del Departament de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, ha organitzat com cada any diverses activitats típicament estiuenques com a propostes per conèixer encara millor la vila d'arrels marineres.

Una d'elles ja es va començar a fer l'anterior cap de setmana: les Visites Guiades que s'allargaran durant tot l'estiu, afegida a una proposta puntual a cavall de la cultura i l'esport a l'octubre. Es fan principalment en dos àmbits relacionats amb Blanes: la seva història i la seva cultura. En aquest sentit, hi ha la Ruta Literària, la Ruta dels Americanos, la Ruta dels Vescomtes de Cabrera i la Ruta de les Ermites.

Fires amb productes Artesans i Naturals i altres propostes

Des d'aquest cap de setmana una altra de les propostes estiuenques és la Fira d'Artesania que s'instal·larà fins el darrer cap de setmana del mes d'agost al Passeig de Mar, al centre de la vila. Enguany hi ha 14 parades amb diferents tipus de productes que tenen un denominador comú: són artesans i naturals. Es posen en marxa tots els divendres a la tarda, així com durant tota la jornada dels dissabtes i diumenges: des de les 12 del migdia fins les 12 de la mitjanit.

L'horari regular només es veurà alterat coincidint amb la part àlgida dels dies de celebració de la Festa Major de Santa Anna, és a dir: del 21 al 26 de juliol. De manera excepcional, durant aquests dies l'horari s'allargarà fins les 3 de la matinada, donada l'esperada major afluència de visitants i de blanencs i blanenques al carrer amb motiu del cicle festiu.

A la fira s'hi poden trobar els típics productes artesanals i gastronòmics d'aquest tipus d'activitats estiuenques: articles de bijuteria, roba i complements, regals, així com alimentació. En relació a l'any passat, aquest 2021 s'han inclòs dues novetats que segurament faran les delícies de tothom que s'hi passi per firar-s'hi una estona o badar els ulls a la recerca d'un regal original. D'altra banda, des de la passada Setmana Santa també hi ha una altra Fira d'Artesania amb un major nombre de parades que, en aquest cas, obren de dilluns a diumenge, allotjades al Passeig de la Marina.

Les activitats estiuenques que es poden fer durant l'estiu a Blanes també comptaran a partir de l'1 de juliol amb un altre al·licient afegit: el MiniClub Infantil que estarà en marxa cada dia, de dilluns a diumenge, a la Platja de S'Abanell. En aquest cas, l'horari de funcionament serà tots els dies, de dilluns a diumenge, a partir de les 10 del matí i fins 2/4 de 2 del migdia, i finalitzarà el 29 d'agost.