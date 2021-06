L’inspector Jordi Nogueras és el cap de la Policia Local de Maçanet de la Selva. Un cos que fins fa un mes i mig era de Vigilants Municipals i que també liderava ell mateix. L’inspector destaca el que suposa la transformació amb noves competències i explica que el model de Policia Local passa per ser «proactius» i no només actuar quan tenen un requeriment.

Què significa a la pràctica haver passat d’un cos de vigilants a un de Policia Local?

Formalment això vol dir que ara tenim competències amb seguretat ciutadana. El gran canvi és el nivell competencial que hem assumit. Les funcionalitats són molt superiors i el personal té un coneixement obligatori reglat.

En podria posar un exemple de com actuaven abans i ara davant d’un robatori?

Si ens truquen ara per un robatori hi ha dues maneres d’anar-hi. Si som policia i volem caçar el lladre, hauríem d’anar amb un cotxe camuflat el més ràpid possible i enxampar el lladre. Entenent que anem amb parella, formats i armats. Però quan érem vigilants, patrulla unipersonal i no anàvem armats, la forma de desplaçar-nos fins al robatori era amb un vehicle molt visible, amb unes llums i unes sirenes per alertar el lladre que fugís i això tranquil·litzés a la víctima fins que arribéssim. El nostre rol com a vigilants era protegir i ara com a policia tenim també aquest paper, però alhora hem d’enxampar qui ho ha fet.

Quants efectius són i quants haurien de ser en un futur?

Som cinc policies. Ja hem fet tres processos selectius: la plaça d’inspector, on se’n van inscriure set però al final es van presentar tres projectes, i el vaig acabar guanyant. I també vam fer la primera oposició lliure i han entrat dos agents. Després n’hem fet una d’interadministrativa, en què vam ser molt exigents i de dues places n’hem donat una. I ara hem tret la convocatòria d’una nova plaça en propietat. Crec que a a partir de 10 efectius podríem tenir un model potent.

Poden cobrir tot el dia? Quin és el rol dels vigilants?

Ara mateix no tenim atenció policial les 24 hores perquè no som prous, però sí que garantim atenció telefònica, que la fa un vigilant. Actualment n’hi ha sis i tenen perfil d’agent cívic molt clar. Ara és un moment d’impàs, el Departament d’Interior considera que necessitem uns tres anys per fer la transformació completa a Policia Local.

Com és el model de Maçanet?

No volem ser un model reactiu, sinó proactiu. Volem estar tot el dia muntant controls. Tenim un model que està basat amb dues onades de treball. Tenim el servei reactiu que és de primera intervenció i després un servei proactiu de control aleatori. Volem ser omnipresents.

Els està funcionant?

En un mes i mig que portem hem fet controls enmig de pistes de terra, a darrere l’estació de tren i, és clar, el nivell de sorpresa de la gent és gran i traiem xifres escandaloses. Estem omplint el dipòsit d’incidències de documentació, trobem molta gent sense carnet per punts o perquè realment no se l’han tret mai o falsificats.

Quin és el gran repte per al cos?

El gran repte del municipi són les ocupacions, que les entenem quan unes persones entren a un lloc i passa a ser domicili i hi ha unes garanties constitucionals, aquí ja no hi juguem. També sabem que el procediment judicial ja sigui per la via penal o civil s’eternitza. A més a més, hi ha molta complexitat si hi ha una plantació de marihuana i hi ha algú vivint. Per això el nostre terreny de joc és la via pública. Al nucli urbà les ocupacions són anecdòtiques i el gran volum és a les urbanitzacions, on ningú va a peu.

Així els controls són per això?

Per això sembla que fem trànsit, però això porta a la mobilitat i afecta també les ocupacions. I hi haurà un moment que la gent no li sortirà a compte anar-hi a viure. Ara mateix ja tenim gent que ha d’anar a peu a casa seva. La impunitat feia que pugessin en un cotxe sense assegurança o sense carnet, entre d’altres. A banda hi serem el temps que calgui i enxamparem quan treguin la marihuana de casa. També fem controls de frau elèctric i seguirem amb això, sumat a temes de risc elèctric.

Compten amb càmeres de vigilància?

Sí, en tenim però en posarem més. Pretenem ser tecnològics, no crearem un model de massificació policial, sinó a partir del tema de matrícules, aplicarem temes d’intel·ligència i ja ho estem fent.