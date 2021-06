Un motorista va morir ahir diumenge a la matinada arran d'una col·lisió per envestida amb una furgoneta a l'AP-7, a l'altura de Maçanet de la Selva, segons va informar el Servei Català del Trànsit. La víctima és un jove de 18 anys i veí d'Alacant, que va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron, on va morir ahir diumenge a la tarda. El conductor de la furgoneta va resultat ferit lleu i va rebre l'alta in situ. Els Mossos d'Esquadra, que van rebre l'avís del sinistre a les 02.40 hores, van detenir el conductor de la furgoneta acusat de causar l'accident. La policia explica que l'home va marxar del lloc dels fets i va donar 0,80 mg/l en el control d'alcoholèmia.

Amb aquesta ja són 61 les víctimes d’accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest any, segons dades provisionals.