La Policia Local de Breda ha protagonitzat la setmana passada una persecució per pistes forestals del municipi. Aquesta va acabar amb la recuperació de diverses eines de construcció robades d’una masia. Però els tres lladres que seguien van fugir corrents pel bosc després d’abandonar el vehicle amb el qual anaven. Ara, els Mossos d’Esquadra els busquen. Hi ha diligències obertes diligències per un delicte de robatori amb força.

El succés es va produir la matinada de diumenge a dilluns, una patrulla de la Policia Local de Breda es trobava fent rondes pels municipi va veure una furgoneta sospitosa que sortia d’un camí forestal i li van fer un seguiment. Li van fer senyals perquè s’aturés però en comptes d’això, va començar a fugir en direcció cap a Riells i Viabrea i no fen cas als agents. Els agents el van seguir per una pista forestal i tot de cop, van aturar la furgoneta i van abandonar el vehicle.

Fugint pel bosc

A dins hi anaven tres persones que van fugir corrents pel bosc. Els agents no els van poder interceptar però el que sí que van poder fer és recuperar material de construcció acabat de robar. Hi havia diversos objectes i eines.

Els agents posteriorment van indagar i van comprovar el lloc on havia tingut el robatori, en una masia pròxima a la població. Que es troba també en una zona aïllada i que en aquests moments es troba en procés de rehabilitació. Els lladres, per tant, la devien tenir controlada i van sostreure el material de construcció, que sol tenir un alt valor al mercat negre.

Retorn al propietari

La Policia de Breda després de fer les diligències sobre el cas pel robatori amb força, també va contactar amb el propietari de les eines i li van retornar. Aquest va presentar la denúncia i ara el cas està a mans dels Mossos d’Esquadra. Ja que amb la informació recollida per la Policia Local hauran de continuar les diligències i també, hauran de localitzar els tres lladres. Que segons van poder veure els agents locals, serien tres homes d’origen magrebí. De moment se’ls busca.