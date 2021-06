L’Audiència de Girona ha absolt l’acusat que s’enfrontava a 26 anys de presó per abusar sexualment al llarg d’un any d’un nen de 12 anys a canvi de diners i drogues. La sentència conclou que el processat i el menor van mantenir relacions sexuals «consentides» i que no s’ha pogut provar que comencessin abans que el nen complís els 13 anys, el delicte pel qual acusava la Fiscalia. L’acusació pública també sostenia que aquest processat va orquestrar trobades sexuals d’un altre home amb el menor i que, en connivència amb el seu germà, van enregistrar un episodi d’abusos amb vídeo per extorquir-lo. L’Audiència també absol el germà i l’altre acusat, que afrontaven 5 i 3 anys de presó.

La Fiscalia acusava el principal processat d’un delicte continuat d’abús sexual a menor de 13 anys, un delicte continuat de corrupció de menors, d’un delicte continuat d’amenaces condicionals i un delicte contra la salut pública. Sol·licitava 26 anys de presó. Per a l’altre acusat d’haver tingut sexe amb el nen demanava 5 anys de presó per corrupció de menors i per al germà, 3 per amenaces.

Al judici, els tres acusats van negar els fets i les defenses, encapçalades pels lletrats Salvador Guillamon, Antoni Gibert i Pere López de Coca, van demanar l’absolució.

La sentència de la secció tercera de l’Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, conclou que el principal acusat i la víctima van començar una relació l’any 2012 durant la qual van mantenir «relacions sexuals consentides». El tribunal absol l’acusat perquè «no ha resultat acreditat» que aquestes relacions, que es van allargar fins al juliol del 2013, comencessin abans que el menor complís 13 anys.

La sala argumenta que la Fiscalia només el va acusar pel delicte d’abús sexual continuat a menor de 13 anys i no ho va fer per altres tipus penals vigent en el moment dels fets, com un delicte d’abusos sexuals amb prevaliment. «No és possible formular una condemna per aquest delicte perquè l’escrit d’acusació del ministeri fiscal no descriu una conducta susceptible de ser incardinada en aquest tipus penal», exposa el tribunal que remarca que la Fiscalia es va cenyir a relatar que tenien sexe perquè li proporcionava diners, cocaïna i marihuana però no descriu en cap moment «una situació de superioritat manifesta, evident i clara». Per això, l’Audiència subratlla que l’ha d’absoldre perquè no s’ha pogut provar que les relacions comencessin quan la víctima era menor de 13 anys.

A més de les proves practicades al judici, l’Audiència també apunta que «no ha resultat acreditat» que el processat proporcionés drogues i diners al menor o que orquestrés trobades sexuals amb un altre acusat. També descarta que el principal acusat i el seu germà gravessin un vídeo de l’altre processat mantenint sexe amb el menor i després l’extorquissin reclamant-li d’entrada 40.000 euros i després 3.000. «La sala considera que no hi ha prova de càrrec suficient per poder fonamentar la condemna dels acusats, procedint a la seva absolució», conclou la resolució.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs.