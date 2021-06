El consorci d’aigües Costa Brava-Girona ha aprovat un pla d’inversions de més de 3,5 milions d’euros per a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Tossa per als anys 2022 i 2023, segons informa l’Ajuntament en un comunicat. Són un conjunt d’accions previstes per al 2022 i el 2023. A la planta, ubicada al parc de Sa Riera, van detectar-hi dos problemes, que estan relacionats. Per una banda, les turbines presenten problemes per satisfer les necessitats d’oxigen que el reactor biològic i la digestió demanden, i per altre, dins el reactor no hi ha homogeneïtat en el contingut d’oxigen.

Això implica que s’ha de millorar el màxim possible l’aeració per donar una major edat del fang, i al mateix temps, aquesta problemàtica fa que no s’utilitzi el digestor i la utilització dels decantadors primaris perd eficàcia. Aquesta inoperativitat dels equips ha malmès la maquinària i està obsoleta.

Els problemes detectats són els que han portat el consorci a desenvolupar un projecte de millora de l’EDAR, que passa per la construcció una nova bassa o reactor d’aeració que, amb la profunditat adequada, pugui satisfer les demandes tant d’oxigen com d’edat del fang i les condicionants de cabals admesos a planta durant la major part de l’any per tal de complir els paràmetres d’abocament establerts segons la normativa vigent. La instal·lació dels nous equips turbocompressors que subministraran aire al recinte biològic mitjançant els nous difusors es caracteritza per un alt rendiment energètic que representarà una millora important respecte els equips airejadors actuals.

Aquest nova construcció, juntament amb la remodelació tant del l’actual reactor biològic com la transformació del reactor actual de digestió en una aeració mitjançant la instal·lació de difusors de bombolla fina que puguin complementar les puntes de cabal a la temporada alta, són els elements que composen l’abast del projecte.

Tots els treballs de remodelació i millora a l’EDAR preveuen l’ús de mitjans auxiliars que permetin com a mínim el normal funcionament de la planta durant l’execució dels treballs.

D’altra banda, pel que fa a l’Abastament d’aigua potable, es preveu fer dues inversions més. Una de 15.000 euros per a la millora dels procés d’analítiques de les aigües que es reben dels pous de la Tordera; i una de 40.000 euros per a renovar les bombes d’impulsió dels mateixos pous. Tot el conjunt de millores i inversions superarà els 3,5 milions d’euros i el període d’execució d’aquest conjunt d’accions serà entre els anys 2022 i 2023.