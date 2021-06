Joan Martí (ERC) va ser proclamat ahir alcalde de Santa Coloma de Farners en virtut del pacte emparaulat amb Susagna Riera (Junts), exalcaldessa de la ciutat, després de les eleccions municipals. Martí va rebre els vots a favor de 15 dels regidors -Junts, ERC, Independents i CUP-, mentre que el PSC va votar en contra de la seva proclama.

Riera després de lliurar la vara a Joan Martí el va felicitar i va assegurar que «enguany tot és de mutu acord i és d’agrair». Per altra banda, va aplaçar al nou alcalde a donar «continuïtat a totes les accions que han quedat a mig fer». Per la seva banda, el republicà va posar especial èmfasi a la lluita per evitar les «destrosses del ramal de la MAT» i a intensificar els esforços per a la recuperació econòmica.