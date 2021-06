Una vintena de firaires van col·lapsar ahir al matí el centre de Blanes amb una marxa lenta amb les atraccions per demanar a l’Ajuntament poder-se instal·lar al passeig Marítim durant la Festa Major del municipi, que se celebra cap a finals de juliol. Es tracta del lloc habitual que tenien les atraccions abans de la pandèmia, però amb les restriccions sanitàries el consistori ha descartat aquesta opció. El tinent d’alcalde, Jordi Urgell, recorda que s’hauria de tancar el passeig de forma perimetral i això resulta inviable en un moment de màxima afluència turística. Per això, des de l’Ajuntament els han ofert anar a la zona dels Pins. Els firaires , però, asseguren que es tracta d’un cas de «discriminació», perquè el mercat es fa al passeig cada setmana.

Per tot plegat, els firaires es van plantar ahir al matí i van organitzar una marxa lenta pels carrers de la ciutat. Més d’una trentena de camions on els empresaris guarden les atraccions van paralitzar la circulació al llarg del municipi, sobretot en el tram del passeig marítim. La protesta va començar passades les dues del migdia des de la rotonda de l’avinguda d’Europa amb la carretera que va a Palafolls.

A partir d’aquell punt, la marxa va continuar per tota l’avinguda fins a la Plantera, on van enllaçar amb el passeig de Catalunya, que els va portar fins al passeig marítim. Durant la protesta, els firaires van tocar els clàxons i es podien sentir missatges demanant a les administracions que els deixin treballar i recuperar la normalitat.

A més, els firaires també portaven pancartes demanant a l’Ajuntament que els permeti parar les atraccions al passeig marítim. Habitualment, per la Festa Major hi havia unes 22 atraccions que estaven a primera línia de mar i la resta s’ubicaven a la zona dels Pins, al costat del pavelló municipal.

Impossible tancar el perímetre

Amb les restriccions sanitàries, tanmateix, la possibilitat que els firaires s’instal·lin a la zona del passeig marítim representaria que l’Ajuntament hauria de tancar el perímetre de les atraccions i vigilar-ne l’aforament. El tinent d’alcalde, Jordi Urgel,l creu que aquesta mesura és inviable, tenint en compte que la Festa Major es fa a finals de juliol, una de les èpoques amb més afluència turística.

Urgell va recordar que a Blanes hi ha dotze dies de festa i que això implicaria tenir el passeig tancat als visitants durant tots aquests dies. Per la seva banda, els firaires van acusar l’Ajuntament de «discriminació», ja que cada setmana es fa el mercat al passeig marítim i no hi ha problemes. «Organitzen activitats, actes i s’hi ha fet la revetlla», va recordar el portaveu dels empresaris d’atraccions, Marcos Orís.

Per això, van decidir protestar per poder mantenir almenys la vintena d’atraccions que abans de la pandèmia hi havia al llarg del passeig marítim durant la Festa Major.

Per contra, Urgell va insistir que la intenció és tornar-hi l’any vinent, però que de moment, aquest estiu no veuen viable la proposta. El tinent d’alcalde va recordar que han ofert «bonificacions econòmiques» als firaires en els pròxims tres anys a canvi de la unificació de totes les atraccions a la zona dels Pins.

Per altra banda, Urgell va recordar que l’Ajuntament treballa per elaborar un programa de Festa Major amb «activitats molt esponjades» al llarg del municipi per «evitar aglomeracions». Per això creu que és «incongruent» permetre que els firaires puguin tornar al passeig Marítim aquest estiu. Tot i així, va mantenir la promesa que a partir de l’any vinent puguin recuperar les dues ubicacions habituals.

Reunió amb l’alcalde

Després de fer la marxa, els firaires van aparcar els seus vehicles cap a quarts de dues del migdia i es van concentrar davant de l’Ajuntament per demanar una reunió amb l’alcalde, Àngel Canosa. Al llarg d’un quart d’hora, un representant del col·lectiu i Canosa van estar debatent sobre el conflicte.

Canosa, en la mateixa línia del que ja havia manifestat Urgell, va explicar que l’Ajuntament vol mantenir les atraccions aquest estiu, però volen fer-ho de forma unificada a la zona dels Pins i no al passeig del Mar a causa de la pandèmia.