L’Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat d’haver violat una noia i haver-la retingut durant hores en un pis de Blanes la matinada de Cap d’Any del 2015. La Fiscalia vol que el condemnin a 15 anys de presó i l’acusació particular eleva la petició a 18. L’acusen de delictes d’agressió sexual i detenció il·legal. La víctima va explicar que va seguir el processat fins a un apartament perquè la va enganyar dient-li que tenia la seva bossa, que havia perdut en una discoteca. Un cop allà, va tancar la porta amb clau, no la va deixar marxar i la va agredir sexualment en dues ocasions. El processat sosté que la noia va pujar «voluntàriament» al pis i van mantenir relacions sexuals «consentides».

La nit de Cap d’Any, la víctima va sortir de festa amb uns familiars a una discoteca de Blanes. Quan ja tornaven cap a casa, cap a dos quarts de vuit del matí, es va adonar que no tenia la bossa de mà. Aleshores va tornar a l’entrada per preguntar als controladors d’accés si podia anar-la a buscar.

Segons la víctima, va ser llavors que l’acusat va començar a parlar amb ella dient-li que tenia la bossa i li va descriure els objectes que hi havia a dins. El processat li va dir que la tenia a casa seva. «Me’n vaig refiar perquè estava allà mateix i el vaig acompanyar», va declarar.

Quan van pujar al pis, va començar a malfiar-se quan l’acusat li va dir que la bossa la tenia una altra persona i que l’havien d’esperar. Poc després, la va obligar a anar a l’habitació i la va violar dos cops. La víctima ha exposat que va intentar fugir de l’apartament però no va poder perquè l’home havia tancat amb clau.

No va ser fins cap a dos quarts de dotze del migdia que va aconseguir convèncer-lo per sortir del pis per anar a esmorzar. Tan bon punt va baixar al carrer, es va trobar amb una familiar que feia estona que la buscava per la zona després de comprovar que no havia tornat a casa. La noia va avisar-la que alguna cosa no anava bé i quan la familiar li va dir a l’ara acusat que trucarien la policia, ell va fugir corrents. Més tard, l’home va tornar a aparèixer acompanyat del seu germà i dels Mossos el van detenir.

L’acusat ho nega

L’acusat nega el relat de la víctima. Segons la seva versió, va sortir de casa seva per anar a esmorzar a un bar proper i la noia li va començar a parlar fins que va pujar al pis «voluntàriament». El processat sosté que van mantenir relacions sexuals consentides i apunta que la noia el va denunciar quan va veure que podria tenir problemes amb la seva família per anar-se’n amb ell.