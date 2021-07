L’Ajuntament de Blanes va decidir en l’últim ple municipal un canvi de gestió del servei de les tres escoles bressol municipals. Fins ara s’ha estat fent de forma indirecta, a través de l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, i a partir d’ara es farà directament, a través de la societat local Blanes Medi Ambient. La modificació es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics

Actualment Blanes disposa de tres llars d’infants municipals als barris de La Plantera, Ca la Guidó i Mas Borrell. Totes tres estan situades al costat d’altres nuclis educatius públics: la primera al costat de l’escola Napoleó Soliva; la segona a tocar de l’escola Mossèn Joan Batlle; i la tercera al costat tant de l’escola Pinya de Rosa com de l’institut S’Agulla.

Lligat amb aquest tema, la sessió plenària també va aprovar ratificar l’acord pres a la Junta General de la societat Blanes Medi Ambient -celebrada abans del ple municipal- per a la modificació dels estatuts d’aquesta empresa per redefinit el seu objecte social per gestionar més serveis.