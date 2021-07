El Consell Comarcal de la Selva assumeix la gestió de residus de Santa Coloma de Farners a partir d’aquest mes de juliol. El consistori colomenc ha delegat aquest servei a l’ens selvatà amb l’objectiu que aquest nou servei s’adapti a les necessitats reals de la ciutadania i millori les mancances actuals. Entre les millores que hi ha previstes amb la posada en marxa d’aquest nou servei hi ha l’ordenació dels serveis de recollida, la neteja completa de les àrees, la renovació dels contenidors necessaris fins a la implantació de la recollida porta a porta, la incorporació de neteja viària amb aigua a pressió i l’adequació progressiva dels equipaments de la deixalleria. Si bé el servei anirà incorporant millores per donar resposta a les necessitats actuals de la capital de la Selva, aquest serà molt similar a l’actual. Per altra banda preveuen implementar el sistema de recollida porta a porta a Santa Coloma de Farners la tardor del 2022.

El servei comptarà amb una plantilla de catorze treballadors i la seva flota, que inicialment serà de set vehicles. Amb tot, s’anirà fent la renovació progressiva de la flota durant els propers mesos, així com també està previst que es disposi d’una escombradora elèctrica a partir del proper mes d’agost.

El conseller de Medi Ambient, Quim Vivas, ha destacat la importància que la capital de la Selva hagi delegat la gestió de residus al Consell i el que això implicarà en el creixement de l’empresa.