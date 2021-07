Lloret de Mar farà una nova marató de vacunació sense cita prèvia. En aquest cas serà el dissabte 7 de juliol de les nou del matí a la una de migdia i de les tres de la tarda a les vuit del vespre. L'objectiu és vacunar aquelles persones que siguin d'aquesta àrea bàsica, que inclou el CAP Rieral, el CAP Lloret de Mar i també el consultori mèdic de Tossa de Mar.

Està dirigit a aquelles persones entre 45 i 69 anys que no hagin rebut cap dosi i que no tinguin hora demanada en qualsevol altre punt de vacunació. Aquesta és la tercera marató que se celebra en aquesta àrea bàsica, després de la del 17 de juny a Lloret on es van administrar 580 vacunes i la de Tossa del 15 de juny on se'n van posar 320.