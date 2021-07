El Consell Comarcal de la Selva preveu traslladar-se a la nova seu de l’ens a finals d’aquest 2021, segons va informar ahir el seu president, Salvador Balliu, durant la valoració dels últims dos anys de mandat. D’aquesta manera els serveis deixaran d’estar en diferents locals i s’aglutinaran en un de nou a l’entrada de Santa Coloma de Farners.

Es tracta d’un trasllat que ja ha patit dos endarreriments: el primer el maig del 2019, a causa d’un problema amb la «uralita» i el segon a finals del 2020. «Hem patit les obres, modificacions en el projecte i la covid, ja que vam haver d’aturar les obres durant 15 dies per un cas positiu», explicava ahir el president. Tot i això Balliu es mostra esperançat perquè finament es pugui estrenar el nou local a finals d’aquest any: «Tant punt acabin les obres ens instal·larem a la nova seu, que està quedant molt bé i són unes instal·lacions modèliques».

Situat a l’entrada de la capital selvatana des de Sils, l’equipament té una superfície de 1.578 metres quadrats i concentrarà els serveis de consum, habitatge, cadastre o gestió tributària -entre d’altres- que ara estan instal·lats en diferents locals i habitatges llogats de Santa Coloma. Tot amb l’objectiu de «facilitar l’atenció a la gent» i «acabar amb les mancances actuals sobretot pel que es fa en la gestió tributària i cadastral». Per fer-ho habilitaran el servei d’atenció personal via trucada telefònica per tal que es puguin resoldre els dubtes de recaptació o pagaments també a través d’aquest sistema.

La futura seu del Consell Comarcal havia estat anteriorment un concessionari de cotxes de la marca Renault -raó per la qual es coneix l’equipament com el «Renault»- i un basar. Es tracta concretament d’un local de planta baixa, a peu de carretera i molt a prop del centre urbà.

Un pacte «de projecte»

Pel que fa a la valoració dels dos anys de mandat, els tres representants van fer-ne ahir un balanç positiu i van recordar que «no es tracta d’un pacte de mandat sinó de projecte». Balliu va afegir que les tres formacions polítiques que formen l’equip de govern (Junts, Independents de la Selva i PSC) continuen el projecte que van iniciar l’any 2015 i que ara s’estan «materialitzant» molts dels projectes iniciats i se n’han projectat de nous «donant resposta a les necessitats actuals».

Entre els ja realitzats, l’ens va destacar ahir la transformació de l’empresa Serveis Mediambientals NORA SA a una empresa pública, posant èmfasi al «bon funcionament» de la implantació de la recollida porta a porta (PaP); l’increment «notable» del servei de prevenció d’incendis forestals, que ha augmentat de 9 municipis l’any 2018 a 13, i per últim l’impuls del nou model de gestió del servei de menjador escolar, donant oportunitat a les AMPA’s a què puguin gestionar el menjador de la seva escola a través d’un sistema de gestió directa o subcontractant una empresa especialitzada del sector.

Pel que fa a projectes de futur el Consell Comarcal destaca les implantacions de la recollida PaP a Amer, Riudarenes i Santa Coloma. Per altra banda, van anunciar que Riudellots, Breda i Vilobí d’Onyar posaran en marxa aviat el sistema de taxa justa en la gestió de residus, el que Balliu descriu com l’«objectiu final» d’aquest nou sistema. D’aquesta manera, a partir del funcionament d’una polsera, els treballadors detectaran «qui recicla més i per tant en fa un bon ús i qui ho fa malament i utilitza, per exemple, massa vegades l’àrea d’emergència, bonificant els que ho fan bé i fent pagar més als que ho fan malament». Per altra banda, el Consell Comarcal preveu completar el trànsit per convertir l’ens en Entitat Local de l’Aigua i adequar l’estructura tècnica actual als nous requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua.