El Seprona de la Guàrdia Civil investiga quatre persones per maltractament animal a Riells i Viabrea.

Els agents van anar a la finca per l’avís d’un ciutadà que hi havia una ovella morta i van rescatar un gos, de raça Setter que vivia en molt males condicions. Els agents van trobar diverses infraccions administratives a l’equipament. El gos es recupera favorablement al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva.

L’inici de la investigació dels fets es remunta al 14 de juny, quan la Guàrdia Civil va rebre una comunicació ciutadana per l’existència d’una ovella morta en una finca de Riells i Viabrea. Els agents del Seprona es van desplaçar a lloc i van comprovar que al lloc s’estaven cometent diverses infraccions administratives relacionades amb el medi ambient, entre elles l’ús d’una trampa de caça no selectiva, la mala gestió d’animals d’abastament i la captació d’aigües de riu sense autorització.

Durant la tasca inspectora, el Seprona va comptar amb l’ajuda d’agents de la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea.

A banda de les infraccions administratives, els agents de Seprona van trobar a la finca un gos de raça Setter que es trobava en unes condicions higienicosanitàries deplorables. Vivia en un recinte ple d’excrements, on hi havia menjar en descomposició i aigua en mal estat. A més l’animal presentava una gran quantitat de paràsits externs i, segons els veterinaris que van assistir l’animal, tenia una condició corporal de primor sofrent.

A causa de les condicions esmentades, els agents de Seprona van procedir a la retirada del ca, que va ser remès al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva on està sent atès per personal especialitzat de centre.

Després de realitzar les investigacions pertinents, els agents han pogut comprovar que aquest animal havia canviat d’amos diverses vegades de manera irregular, sense haver-se realitzat els tràmits legals oportuns fins a arribar a la finca on va ser localitzat.

Per tots els fets, els agents de Seprona han instruït diligències per un suposat delicte de maltractament animal i investiguen quatre persones -tres homes i una dona- de diversos punts de la demarcació.

Les diligències han estat lliurades al jutjat d’instrucció de guàrdia de Santa Coloma de Farners i s’han posat a disposició de l’autoritat judicial l’animal rescatat pel Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Girona.