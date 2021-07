Veïns de Sils han organitzat per aquest dissabte un recapte d’aliments amb la fundació Càritas Sils com a beneficiària. La recollida està organitzada i coordinada per les associacions de veïns de Mallorquines, Vallcanera i Les Comes i compta amb el suport de l’Ajuntament de Sils.

Amb el lema «Posa-hi cullerada» el municipi selvatà anima els seus habitants a participar d’aquest recapte.

Els qui vulguin participar-hi podran donar els aliments als supermercats de Sils Bon Area, Consum, Spar i el Charter de Vallcanera. Per altra banda, també s’ha fet recollida dels aliments entre setmana al Local Social de Les Comes.

Productes bàsics

Des de l’organització apunten que aliments que més es necessiten són els més bàsics com arròs, macarrons, llentia o mongeta cuita, oli d’oliva o de gira-sol i galetes.