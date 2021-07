La disputa per l’emplaçament de les fires de la Festa Major de Blanes amenaça amb que finalment el municipi no pugui comptar amb les atraccions durant la celebració. Els firaires estan en peu de guerra contra l’Ajuntament perquè es nega a emplaçar-les al Passeig de Mar ja que, segons apunten fonts del consistori, aquest espai no compleix amb les mesures requerides segons els protocols sanitaris.

Els firaires van celebrar la setmana passada una marxa lenta amb els seus camions pel centre del municipi per protestar davant d’aquesta decisió, que consideren un greuge comparatiu amb, per exemple, els paradistes que fan mercat, i amenacen en continuar les mobilitzacions fins que el consistori blanenc reconsideri la seva posició. El vocal de l’Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Hug Castillo, va assegurar que ells compleixen «escrupolosament» amb les mesures de seguretat i sanitàries.

Per la seva part, l’Ajuntament de Blanes referma la seva decisió de traslladar les atraccions al costat del pavelló «només per aquest any». L’alcalde de la població costranera, Àngel Canosa, explica que Protecció Civil va traslladar a l’equip de govern que el Passeig de Mar no complia amb els requisits sanitaris per acollir les atraccions. «En ser una fira, cal fer-la en un recinte tancat i delimitat, per a poder fer el control d’aforament», explica, «això deixaria només un marge de 5 o 6 metres perquè passés pel passeig la gent que no va a la fira i tallaria el pas cap a la platja». «La fira tampoc es pot posar i treure cada dia», afegeix. Canosa afirma, per tant, que l’únic emplaçament possible perquè les fires es facin aquest any és el del costat del Pavelló.

Alhora, l’alcalde comenta també que el consistori s’ha mostrat disposat a deixar «per escrit» que el canvi d’emplaçament sigui tan sols per aquest any, i que han ofert als paradistes un descompte del 40% en les taxes d’enguany, a més d’un descompte del 20% en les dels dos propers anys. Així, Canosa lamenta que els firaires «no van voler escoltar». «Si es fan o no es fan les fires aquest any, depen que ells acceptin l’emplaçament que els proposem», afirma.