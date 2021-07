La primera avançada de la Festa Major de Santa Anna que tindrà lloc del 22 al 27 de juliol a Blanes serà una nova experiència que s’ha organitzat des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Blanes amb el suport de l’equip de Nau4 Espai Jove. Es tracta de ‘Barrifest’, una proposta alternativa d’oci juvenil durant el mes de juliol o, si es prefereix, la Festa Major Jove Alternativa, en substitució de l'Ensorra't.

Segons assegura l'ajuntament, el ‘Barrifest’ té un doble objectiu: d’una banda oferir una alternativa segura d’oci cultural juvenil durant el mes de juliol. I de l’altra, descentralitzar les activitats de la Festa Major de Blanes en diferents espais repartits arreu de la vila. D’aquí el nom amb què s’ha barrejat l’experiència: Barri + Festa, i per participar-hi caldrà inscripció prèvia a: https://linktr.ee/nau4_espaijove

Per això, s’han escollit emplaçaments com pistes esportives que, a l’estar tancades o semitancades, permeten organitzar activitats de mitjà format controlant l’aforament. D’altra banda, també s’ha buscat la complicitat i col·laboració per refermar sinèrgies amb les associacions de veïns on s’ubicaran les activitats, així com amb les entitats juvenils.

‘Barrifest’ els dies 17, 23 i 31 a Mas Florit, Racó d’en Portas i Mas Cremat

Fruit d’aquest intens treball, la proposta de ‘Barrifest’ inclou una programació d’activitats que, temporalment, abasten des de les 8 de la tarda-vespre fins 2/4 de 3 de la matinada. A la tarda-vespre estaran adreçades a tots els públics, de manera que les podran gaudir principalment la canalla i la família, i en canvi de cara a la nit-matinada estan pensades perquè hi participi un públic més juvenil i adult, cobrint diferents estils musicals.

La fita que vol assolir ‘Barrifest’, doncs, és integrar i dinamitzar joves i barris d’arreu del territori blanenc. La programació inclou tres sessions, repartides a partir de la setmana vinent: el dissabte 17 de juliol s’allotjarà a la Pista Esportiva de Mas Florit; el divendres 23 –coincidint amb la Festa Major de Santa Anna- a la pista que hi ha darrera la Biblioteca Comarcal (al barri del Racó d’en Portas); i el dissabte 31 a la pista de Mas Cremat.

El primer tram d’activitats començarà a les 8 del vespre, i inclourà un taller de breakdance; activitats a càrrec de l’Agrupament Escolta Pinya de Rosa i la Colla de Diables Sa Forcanera; així com màgia amb Sanyes Mag, i monòlegs amb Pau Murner i Guillem Estadella. Per la seva banda, a partir de 2/4 d’11 de la nit hi haurà música rap (17 juliol), nit local amb estil pop-rock (23 juliol) i reggae (31 juliol).

Per a la organització de ‘Barrifest’ s’hi ha destinat un pressupost de 23.000 €, i la major part serà per a la contractació dels grups musicals que actuaran.