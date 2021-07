La tasca de reactivar el Consell Municipal de Cultura després de tants anys d’inactivitat continuarà aquesta setmana amb una nova reunió que s’ha convocat per aquest proper dimecres. Es tracta de posar fil a l’agulla a la nova etapa engegada fa uns mesos per reactivar i actualitzar l’òrgan de participació. Fa un mes que va haver-hi la darrera trobada del Consell Municipal de Cultura, organitzada per l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament, que es va tancar amb el compromís de convocar una nova reunió durant les properes setmanes per seguir treballant-hi. En aquest últim consell encapçalat per l’alcalde, Àngel Canosa, i el regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz, un dels «deures» que es va concretar va ser la renovació dels estatuts.

Una de les idees en què s’està treballant és plantejar l’òrgan en una taula que accentuï el caràcter participatiu. En aquest sentit, l’organigrama de funcionament que s’ha plantejat posa l’èmfasi en el caràcter consultiu de la «Taula de Cultura». La taula vol tenir com a objectiu prioritari promoure propostes culturals que tinguin valor públic. La seva composició l’encapçalarà el regidor delegat de Cultura i Festes, així com un representant dels grups polítics municipals presents a l’arc plenari municipal, que ja van assistir a l’anterior reunió del mes de juny. També hi haurà una representació de les entitats culturals que ho demanin, així com artistes, creadors i tots i totes aquelles agents culturals reconegudes com a tals que ho sol·licitin.